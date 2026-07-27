台风红霞｜广东累计转移近90万人 省应急厅紧急下达5000万元救灾

新华社报道，今年第12号台风「红霞」于26日凌晨3时50分前后在广东省惠州市惠东县平海镇登陆，登陆时中心附近最大风力达14级（强台风级），其后强度逐渐减弱。广东省三防办指，截至周日下午6时，广东全省累计转移人员896254人。

广东省气象台监测显示，周日下午2时，「红霞」减弱为热带风暴级；至傍晚5时，台风中心位于广东清远市佛冈县境内，外围最大风力8级（20米/秒）。预计「红霞」将以每小时约15公里速度向偏北方向移动，强度持续减弱，并于周一凌晨前后离开广东，进入湖南南部。

气象部门预计，周日广东北部部分地区将有中到大雨，局部地区有暴雨；粤东市县则有大到暴雨，局部地区或出现大暴雨。28至29日，广东中南部市县仍有大到暴雨，局部地区有大暴雨。

广东海事局相关负责人表示，截至周日下午3时，广东辖区未接获水上险情报告。随着台风对全省水上交通影响逐步减弱，海事部门将分区制定疏港计划，有序安排船舶复航、水上工程复工及港口码头恢复运作。

另外，广东省财政厅及广东省应急管理厅周日紧急下拨省级自然灾害救灾资金5000万元，支援惠州、汕尾、揭阳、梅州、河源等受灾地区开展应急抢险、受灾群众救助，以及救灾物资采购、储运，次生灾害隐患排查、应急整治和倒塌损毁住房恢复重建等工作，尽最大努力减轻灾害影响，保障受灾群众生命财产安全。