肝破裂︱杭州店长见不适食客一异样 坚持送院原来内出血已2公升

浙江杭州有醒目食店店长，目睹一名不适男游客腹部异常鼓涨，坚持捉对方到医院求诊，结果男游客居然是肝破裂已出血2000毫升，一度要发出病危通知。

误当中暑拒绝求医

据央视报道，游客黄先生7月20日在杭州旅行，于一间餐厅用膳时突感剧烈腹痛、直冒冷汗，他与妻子以为自己只是中暑，休息一会即可，毋须求医。

食店90后副店长任丽燕上前了解时，发现黄先生腹部异常鼓起，认为情况可疑，坚持带黄先生到5分钟车程外的医院检查。

任丽燕（右）到医院探望死里逃生的黄先生。央视

黄先生「被逼」与任丽燕到医院，起初还能正常对话的黄先生，情况突然急速恶化，医生为他紧急做CT检查后，发现黄先生原来肝脏破裂大出血，要立即做手术，院方更向黄妻发病危通知。

由于情况危急，任丽燕先帮忙垫支医疗费用，并协助受惊的黄太办理入院手续，凌晨才离开。

迟半小时手术抢救必死

黄先生经手术抢救后始脱离危险，主治医生指，黄先生腹腔内出血达2000毫升，接近人体总血量一半，如延误求医半小时，必死无疑。

黄先生的儿子、儿媳妇赶到杭州，照顾仍待复原的黄先生，并感谢任丽燕的救命之恩。

任丽燕则谦称指，只是做了一件举手之劳的小事，「他们费了很大阵仗感谢，我好像有点配不上」。