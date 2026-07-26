武汉百万Fans女网红想暴富 私人订制不雅片售金主被捕

据内媒《极目新闻》报道，湖北武汉警方日前破获一宗利用直播引流、私下贩卖不雅影片牟利的色情犯罪。一名拥有超过百万粉丝的女网红与其经理人合谋，向直播间的大额打赏观众贩卖订制不雅影片。

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转钱要求拍不雅影片

武汉市公安局洪山分局透露，他们于上月15日进行网络安全巡查时，在某个舞蹈直播间的留言区内发现与色情相关的隐晦字眼，经过一番周旋，成功取得一段尺度极大的私密影片。为排除人工智能（AI）合成嫌疑，警方翻查该名网红的来往资金数据，锁定一则要求对方发送订制不雅影片的露骨转帐备注。警方随后于同月23日采取行动，成功拘捕涉案的李姓女主播（下称李某）。

李某起初坚称影片中的女子并非本人，试图以肖像被AI伪造推诿责任。惟警方发现，其住宅客厅摆设与影片场景完全一致，并于一部被称为「儿童学习机」的平板电脑中查获36部不雅影片。李某随后供出同谋，警方于两日后（25日）远赴吉林通化，将另一名涉案人员朱姓经理人拘捕。

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曾因舞蹈影片走红

调查显示，李某舞蹈专业出身，于2024年8月曾凭借一段舞蹈影片一夜走红，赞好次数超过70万。朱某其后以网红经理人身份与其接触，并怂恿她「讨好大额打赏的金主（榜一大哥）即可暴富」。两人随后合谋，决定以私下贩卖订制不雅影片的方式快速牟利。

目前，两人因涉嫌制作、贩卖淫秽物品牟利罪，已于周四（23日）被当地检察机关逮捕，案件仍在进一步审理中。

