居粤东北妇买「五只毛桃」学煲汤 网民大惊劝勿学煮「煲仔饭」

有初到广东定居的东北妇人，学习广东煲汤文化时，疑广东话未精闹出笑话，将「五指毛桃」，当作「五只毛桃」，笑得网民大惊提醒「千万不要学煲仔饭」。

网民「夯姐」原是东北人，约一个月前移居广东惠州，常拍短片分享学习广东文化和在南方生活的点滴。

有东北妇人学煲广东汤时，错把五指毛桃，当作五只毛桃，闹出笑话。

有东北妇人学煲广东汤时，错把五指毛桃，当作五只毛桃，闹出笑话。

有东北妇人学煲广东汤时，错把五指毛桃，当作五只毛桃，闹出笑话。

有东北妇人学煲广东汤时，错把五指毛桃，当作五只毛桃，闹出笑话。

7月18日，「夯姐」决定学煲广东汤水。她表示，听当地人建议，决定先试试煲可以祛湿的汤水，以适应广东的天气，于是买了排骨、赤小豆、五只毛桃等材料。

由于「夯姐」不明白毛桃的处理方法，于是询问网民，指当日在街市很难才找到毛桃，但到了正式煲汤时，却疑惑「要把桃子放水里泡著，还要用满是桃毛的水煲汤」、「煲汤时毛桃要不要切开」、「水果可不可以和排骨放在一起炖」等。

「夯姐」的发问，引起网民热烈回应，有人提醒她煲汤的材料应该是像树根一样的「五指毛桃」，起初「夯姐」仍坚信自己没买错材料，但「群情汹涌」下，她才相信自己听错了「五只毛桃」，闹出了笑话。

这条「夯姐」乌龙煲汤的短片，迅即在网上热传，至今已有逾11.6万次转发、2.3万点赞。网民表示，「千万别学煲仔饭……」、「五指毛桃是药名是树根来的 不是真的桃」、「幸好不是做煲仔饭，要是下个儿子进去……」、「狮子头是不是要搞个狮子」、「不妨试一试，看看能不能吃喝」。