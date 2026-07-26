台风红霞｜东莞工人被困高空吊船狂撼外墙 当局查停工安排｜有片

强台风「红霞」肆虐广东沿岸，多地狂风大作，更险些酿成致命的高空工业意外。周六（25日）下午，广东东莞松山湖一个新建住宅屋苑外墙，惊传有工人在强风下被困于高空吊船内。网上疯传的惊险影片显示，吊船在半空中宛如钟摆般剧烈随风摇晃，并多次猛烈撞击大厦外墙，场面触目惊心。当地政府部门回应指，涉事工人已安全获救，事故未有造成人员伤亡。

停工令存「时间差」

综合内媒报道，事发于东莞松山湖的「金地青云境」屋苑。从网民上传的影片可见，事发时现场正刮起狂风骤雨，一艘悬挂在数十层高大厦外墙的施工吊船，在强风吹袭下彻底失控。吊船在半空中大角度抛摆，更数次重重撞向大厦的玻璃与石屎外墙，情况千钧一发。当时吊船内仍有工人被困，只能紧紧抓住围栏保命，处境极其危险。有目击网民透露，事发时间约为下午4时许。

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东莞市应急管理局及住建局随后向内地媒体证实，当局已掌握相关情况，表示被困工人已及时获救并无大碍，意外中无人受伤，具体事故原因仍待相关部门进一步调查并发布公告。

不过，是次意外亦引发外界对于防风停工安排的关注与质疑。据悉，为防御台风「红霞」，东莞市政府于昨日中午已发布通告，在全市范围内实施「四停」（停课、停工、停运、停业）措施。然而，通告中要求全市所有在建工地停工、以及施工人员撤离至安全区域的强制生效时间，却定于昨日傍晚6时起。这意味著在下午4时许事发时，该工地仍未到法定的强制停工时间，高空作业因而未有及时中止。

目前，相关部门正对该宗惊险意外的具体起因及安全责任展开深入调查。