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九寨沟｜暴雨引发山泥倾泻封主干道 官方紧急撤离滞留旅客

即时中国
更新时间：21:08 2026-07-26 HKT
发布时间：21:04 2026-07-26 HKT

正值暑假旅游黄金档期，四川著名旅游胜地九寨沟惊传泥石流（山泥倾泻）。九寨沟风景名胜区管理局今日（26日）傍晚发出紧急通报，指景区于今日下午3时50分，因局部地区遭受短时强降雨，不幸引发泥石流灾害。山洪夹杂泥石倾泻而下，导致景区内部分主要道路交通严重受阻，大批旅客一度在现场滞留。当局已即时启动二级应急响应，所幸目前未接获任何伤亡报告，大批滞留游客正由当局协助撤离。

九寨沟管理局通报指出，灾害发生后，当局已在第一时间启动二级防汛及地质灾害应急响应。为确保旅客生命安全，景区联合九寨沟县有关单位、阿坝大九旅集团，以及景区应急管理处、消防队及规划建设处等部门，组成跨部门抢险队伍，迅速赶赴受灾现场展开救援。

救援人员一边协助疏散受影响的旅客，一边动用重型机具进行抢险处置及清理路面淤泥，并对景区周边的山体展开地质隐患排查工作。

管理局发言人表示，截至今日傍晚，景区内的秩序大致平稳，滞留的游客正在工作人员的引导下，安全、有序地撤离景区，事件中并无造成任何人员伤亡。

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