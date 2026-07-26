国家安全部周日（26日）发表评论文章，指日本右翼势力通过大型「众包平台」（或称接案平台）付费招募、利用人工智能（AI）生成技术，批量炮制诸如「南京大屠杀是谎言」「日本善待平民」等篡改侵华历史的虚假信息。这些境外讯息可能「倒灌中国国内网络空间」，污染国内大模型的训练数据，导致AI在回答历史问题时带有日本右翼的历史偏见，误导青少年，让历史记忆在代际传递中被扭曲，可能对中国国内的意识形态安全构成威胁。

明码实价招募藉AI极速生成抹黑片

国安部在微信公号发表题为《AI造不了真相 篡改洗不掉血痕》的评论文章。文中引述日本《朝日新闻》近期报道，称日本右翼势力通过CrowdWorks等大型众包平台发包，长期发布招募广告，明确提出要制作所谓的「批判中国类」视频。据悉，发包方会向接单者提供一份详细的「操作指南」，后者向AI软件输入简单的指令后，几分钟就能造出一条抹黑视频。

文章引述日本外交部的公开预算数据指，2015年以来，日方以「海外战略信息传播」为名累计投入预算超560亿日元（约26亿港元），专门用于对华开展舆论抹黑，其中就包含篡改历史认知、淡化侵略罪责等相关事项。

日本CrowdWorks众包平台舆论视频招募任务截图。

文章提到，相关视频通过网上迅速扩散，在舆论场上不断制造争议、混淆是非，可能对中国国内的意识形态安全构成威胁，又指网络是青年一代了解历史、认知史实的重要渠道。通过AI技术扩散虚假历史内容，容易对历史知识储备尚不完整的青少年群体造成误导。

文意警告，境外生成的虚假信息可能倒灌国内网络空间，任由其传播，可能会解构中华民族在抗战中形成的集体记忆与奋斗共识。一旦这些内容污染了国内大模型的训练数据，就可能导致AI在回答历史问题时带有日本右翼势力的历史偏见，扭曲中国人的历史认知。

文章批评日本右翼势力非但不反思历史罪责，反倒在造假上玩花样，「恰恰说明他们清楚，侵略罪责洗不掉、历史事实抹不去，只能靠谎言自欺欺人」。文章在结尾处强调，正视历史，方能走向未来；真心悔改，才有和平可言。中方将同国际社会一道，坚决抵制、粉碎日本右翼势力编造的谎言，捍卫历史正义。