甘肃双石门︱景区山洪暴发10死23伤 露营客遭冲走一刻曝光︱有片

央视新闻消息，7月26日，位于甘肃省定西市渭源县的双石门景区发生山洪灾害，截至26日18时，已造成10人罹难，23人受伤，另有174人被救出。事发当日，当地气象台已发出暴雨黄色预警，预计定西市安定东部、通渭大部局地有小时雨强大于30毫米的短时强降水，可能造成山洪等灾害。

网上陆续流出事发一刻的影片，显示山洪突然涌至，正在露营的游客纷纷往河边两旁高处走避，但部份人走避不及，被洪水冲走。

新华社引述渭源县政府报道指，26日下午，渭源县一景区受短时强降雨影响，引发山洪，致部分露营游客被困。

目前，当地公安、消防等救援力量已到场开展救援，相关工作正在持续进行中。

救援人员介绍，近年来，每逢夏季，有大量游客自驾到双石门景区露营游玩，「来避暑的人很多。」景区入口位于212国道旁，是景区地势最低、最平缓的地带。游客驾车从入口驶进山谷，沿著盘山公路，地势逐渐升高，山谷间有一条较浅的河流，两侧是草原森林。他表示，景区内并没有设置集中的营地，游客看到景色不错的地方，就可以停车，在河边的草原上搭帐篷，露营、烧烤、涉水。