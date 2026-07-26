少子化海啸︱内地日均22间小学消失 59间幼稚园执笠

据教育部近日公布最新的《2025年全国教育事业发展统计公报》，内地少子化情况持续，对小学、幼稚园的冲击越来越明显，一年之间有近3万间小学或幼稚园关闭。

据《财经》杂志报道，《2025年全国教育事业发展统计公报》指，内地小学数量自2020年起连续下跌6年，5年累计少了3.4万间；幼稚园则在3年间少了近6万间。

在学幼童，则由2020年的4818多万人，跌至2025年的3225万多人，跌幅达30%。

少子化影响已由幼儿教育，快速延伸至义务教育。报道指，湖南长沙有热门小学，今年最招到5个一年级班，其邻近的一间重点小学，由一位难求，变成一年级只能开到3班。

招生难已变成全国学校均要面对的问题。025年全国小学招生约1,462万人，比前一年减少约155万人，年减近一成。

面对结构性的生员不足。国务院日前公布《教育发展「十五五」规划》，首次将「有序推动小班教学」列为国家教育改革重点，希望利用学生减少的契机，提升教育品质，而非持续追求规模扩张。