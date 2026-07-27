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ZEEKR｜父子自驾赴欧州离境即遭「锁车」逾30小时 极氪：安全机制防盗抢｜有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-27 HKT
发布时间：07:00 2026-07-27 HKT

国产高端智能电动车极氪（Zeekr）近日卷入「锁车」风波。一名河南车主驾驶白色极氪新款SUV，从河南自驾前往欧洲，驶入哈萨克后车机系统突然被远程锁定超过30小时。导航、音乐等智能功能全面瘫痪，甚至无法解锁储物箱，令车主怒轰爱车犹如「半废品」。极氪官方今日（26日）为此致歉并承诺紧急推出优化措施。

防盗安全机制惹祸

涉事车主刘先生表示，他在出国前曾到门市保养并告知自驾计划，却未获提醒。车被锁后，他被要求提供海关通关文件、签证等大量资料申请解锁，过程极度繁琐。

对此，极氪官方发声明澄清，事件并非「锁车」，而是车辆长期处于海外定位，触发了防范盗抢及非法转运走私的安全保护机制。官方强调，该机制不会影响车辆的核心行驶、制动等物理功能，油箱盖及充电口仍可物理开启。

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海内外差价巨大催生了跨境走私

业内人士指出，国产高端车在海内外存在巨大差价（以极氪009为例，内地售40多万人民币，新加坡售逾200万），吸引非法倒卖集团觊觎。车企设置电子围栏及远程风控，原意与手机「防盗锁定」一致。

厂方急补镬推「跨境守护」功能

不过，极氪亦承认此次防护策略过度打扰了真实车主。为平息风波，极氪于7月26日宣布即日起在官方APP新增「跨境守护」一键自助解锁功能；未来更会通过OTA（远程升级）推送开关，将跨境守护功能改为预设关闭，把选择权交还车主，以平衡资产安全与用户体验，并将为出境用户提供24小时优先客服通道。

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