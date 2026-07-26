巨趾症︱珠海孕妇耗逾万元产检全合格 诞严重畸婴院方称医学盲区

婚前产前检查不断进步下，让生产罕见疾病的婴儿大幅减少。广东珠海有孕妇耗费过万人民币做产检，全部显示正常，结果新生儿出生后才惊见双脚严重畸形，患有巨趾症，质疑院方检查时有失误。涉事医院称，检查完全按照国家规范，事件属医学盲区。

网民质疑未主动告知局限

闪电新闻报道，珠海的张女士怀孕后，一直到珠海市妇幼保健院接受产检，检查结果全部正常，前后八次检查，花去过万元检查费。

至张女士分娩时，新生儿双脚脚趾却明显畸形，双脚同时存在巨趾、并趾、缺趾、悬浮趾等严重问题，令张女士难以接受，认为产检未有及时发现胎儿发育有严重问题，质疑涉事医护人员未有仔细看超声波检查。

院方工作人员解释，依据国家产前超声筛查规范，产检主要筛查六大类致死致残性畸形，手足细节不在强制检查范围内。

院方坚持认为，张女士的新生儿患上的巨趾症，属于难以完全规避的「医学盲区」。

据国家卫健委指南，排畸筛查只强制查六大类致命畸形，比如脑袋、脊柱、心脏等问题，但手指脚趾受胎儿体位等影响检出率低，存在医学局限，所以在产妇的超声波检查报告上，最底多数也有注明「不能排除胎儿手足异常」。

网民则批评院方有未说明及建议责任之嫌，「做四维（4D检查），医生会专门检查手脚，还会数数够不够啊」、「国标应该更改了」、「意思是检查手脚是情份，不检查是本份」、「那这样产检的意义是什么」。