台风红霞︱登陆后预计明离广东进入湖南 部份地区特大暴雨

台风红霞登陆，预料会替江西、湖南、湖北等地制造强风雨。央视新闻报道，由于其环流在陆地上停留时间较长，降雨影响将持续至28日前后，最远可波及河南、山东等省份。



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央视新闻报道，红霞将以每小时10至15公里的速度向北偏西方向移动，穿过广东中部，周一（27日）凌晨进入湖南南部，强度逐渐减弱。

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气象台预料，今日（26日）至周一，广东、福建南部、江西中南部、湖南东部等地部分地区有暴雨到大暴雨，其中，广东中东部、江西南部、湖南东南部局部地区有特大暴雨（250~450毫米）。部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。