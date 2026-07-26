神舟二十三号｜乘组太空之旅满两月 黎家盈进行多项在轨脑电测试｜有片

首位「港产航天员」黎家盈在太空的工作与生活情况备受全港市民关注。截至今日（26日），神舟二十三号乘组航天员朱杨柱、张志远及黎家盈，进驻中国太空站已满两个月（60天）。中国载人航天工程办公室及媒体披露，神廿三乘组在国家太空实验室内各项科学实（试）验均进展顺利，三人在太空站平台照料、自身健康管理等方面，系统地开展了多项重要工作，身体状态保持良好。

探究微重力生理机制

在过去两周，神廿三乘组重点开展了人体适应性及医学监测。三名太空人（航天员）利用太空拉曼光谱仪，进行了「菌群与营养代谢」相关实验研究，通过检测尿液样本中的代谢组分，探究长期太空飞行环境下，人体肠道菌群的变化及其对营养代谢的影响。

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此外，三人上周亦戴上专业脑电测量设备，进行了多项在轨脑电测试，并开展力量控制测试。这些实验有助于科学界了解太空人在长期在轨飞行中，脑作业能力及精细动作控制的生理变化规律与适应机制。

顺利完成问天实验舱设备维护

适逢24日为问天实验舱发射四周年，神廿三乘组亦对该舱内配置的多个科学实验柜进行了日常维护。在太空微重力物理科学领域，三人顺利更换了燃烧科学实验柜气体实验插件的内部燃烧器，并完成无容器柜实验腔体样品清理、轴心机构电极维护、视窗盖镜片清洁与更换等精密工序。

为对抗失重带来的生理效应，黎家盈与队友每日坚持进行体能锻炼，并利用中医四诊仪及无创心功能检查设备，持续监测身体机能。乘组近日亦顺利完成了交会对接在轨训练，进一步提升应对突发状况的协同操作能力。

黎家盈于2024年入选国家第四批预备航天员计划，从120名香港报名者中脱颖而出，以载荷专家身份执行是次任务，为首名参与国家载人航天工程的港人。