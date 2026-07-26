LV商标维权︱内地开发商用四叶雕花装饰挨告？ 知情人澄清：服装店疑销售假货

据内地媒体「上游新闻」报道，福建厦门一个住宅楼盘因在公共区域使用四叶雕花装饰，被路易威登公司（Louis Vuitton，简称LV）指控侵犯商标权并告上法庭。

对此，LV内部知情人士向《北京日报》透露 ，本案并非因楼盘公共区域装饰纹样与LV商标近似而提起诉讼，也并非针对建筑装饰或传统纹样本身，而是相关场所内存在涉嫌销售假冒LV商品的行为。另据厦门市湖里区法院26日下午发布情况通报，LV起诉的是某小区沿街服装店销售侵犯其注册商标的服装，案件与网传楼盘外立面雕花装饰没有关联。目前该案尚未开庭。案件相关信息请以我院官方发布为准。

网传LV向用四叶雕花装饰的内地楼盘开发商提告。 上游新闻

LV向国家知识产权局提告。法新社

「LV」控告内地茶饮品牌「茉莉奶白」商标侵权。法新社/微博@疯狂的哥哥

首涉房地产领域

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内媒一度报道，该涉事楼盘的设计定位为「新中式」风格，其外观立面、入户大堂、景观护栏以及楼道镂空等公共区域，均广泛运用四叶花卉雕花纹样。LV方面向法院提出诉求，要求判令开发商拆除并替换小区内所有涉嫌侵权的雕花装饰，同时须赔偿其经济损失及因维权而产生的各项合理费用。

面对LV的指控，楼盘开发商解释，涉案的花纹设计实源自中国传统的「宝相花」及「柿蒂纹」，属于中式园林设计中的通用装饰，其目的纯粹用于景观美化。开发商重申，此举绝无意图攀附任何奢侈品牌，因此并不构成商标侵权行为。



《北京日报》今日（26日）进一步引述LV内部知情人士消息 ，本案并非因楼盘公共区域装饰纹样与路易威登商标近似而提起诉讼，也并非针对建筑装饰或传统纹样本身，而是相关场所内存在涉嫌销售假冒路易威登商品的行为。

根据案件具体情况，权利人依法主张相关经营主体及物业管理方应承担相应的管理责任和法律责任。该人士表示，本案的核心争议是涉嫌销售假冒商品及相关主体的管理责任，而非楼盘装饰图案，更不存在针对中国传统纹样提起诉讼的情况。

据厦门市湖里区法院26日下午发布情况通报，针对近日网传「路易威登公司起诉地产开发商，因楼盘外立面四叶类雕花装饰商标侵权」不属实。经核实，该案是路易威登公司起诉某小区沿街服装店经营者彭某销售侵犯其注册商标的服装，其余被告系因怠于履行管理职责被诉承担相应责任，案件与网传楼盘外立面雕花装饰没有关联。目前该案尚未开庭。案件相关信息请以我院官方发布为准。

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继早前控告内地知名茶饮品牌「茉莉奶白」（MOLLYTEA）涉嫌商标侵权后，这是LV首次将商标维权的触角延伸至房地产领域。根据公开数据显示，LV在过去5年间于中国内地发起的商标维权诉讼高达1691宗，单在今年上半年便新增了56宗，反映该品牌在捍卫知识产权方面的态度极为强硬。