LV商标维权︱内地开发商用四叶雕花装饰挨告？ 知情人：楼盘涉卖冒牌LV产品

国际奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton，简称LV）在内地的商标维权行动再度扩大，此次更首度跨界涉足房地产建筑领域。据内地媒体「上游新闻」报道，福建厦门一个住宅楼盘因在公共区域使用四叶雕花装饰，被LV指控侵犯商标权并告上法庭。

根据企业资讯平台「企查查」的资料显示，LV近日正式起诉厦门某房地产开发商及物业管理公司。LV的起诉理由指出，该楼盘在公共区域大量使用了与其注册商标高度相似的四叶花卉纹样，涉嫌攀附品牌的知名度。据悉，该案件已排期于8月10日开庭审理。

LV向用四叶雕花装饰的内地楼盘开发商提告。上游新闻

LV向国家知识产权局提告。法新社

「LV」控告内地茶饮品牌「茉莉奶白」商标侵权。法新社/微博@疯狂的哥哥

首涉房地产领域

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内媒一度报道，该涉事楼盘的设计定位为「新中式」风格，其外观立面、入户大堂、景观护栏以及楼道镂空等公共区域，均广泛运用四叶花卉雕花纹样。LV方面向法院提出诉求，要求判令开发商拆除并替换小区内所有涉嫌侵权的雕花装饰，同时须赔偿其经济损失及因维权而产生的各项合理费用。

面对LV的指控，楼盘开发商解释，涉案的花纹设计实源自中国传统的「宝相花」及「柿蒂纹」，属于中式园林设计中的通用装饰，其目的纯粹用于景观美化。开发商重申，此举绝无意图攀附任何奢侈品牌，因此并不构成商标侵权行为。



《北京日报》今日（26日）进一步引述LV内部知情人士消息 ，本案并非因楼盘公共区域装饰纹样与路易威登商标近似而提起诉讼，也并非针对建筑装饰或传统纹样本身，而是相关场所内存在涉嫌销售假冒路易威登商品的行为。

根据案件具体情况，权利人依法主张相关经营主体及物业管理方应承担相应的管理责任和法律责任。该人士表示，本案的核心争议是涉嫌销售假冒商品及相关主体的管理责任，而非楼盘装饰图案，更不存在针对中国传统纹样提起诉讼的情况。

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继早前控告内地知名茶饮品牌「茉莉奶白」（MOLLYTEA）涉嫌商标侵权后，这是LV首次将商标维权的触角延伸至房地产领域。根据公开数据显示，LV在过去5年间于中国内地发起的商标维权诉讼高达1691宗，单在今年上半年便新增了56宗，反映该品牌在捍卫知识产权方面的态度极为强硬。