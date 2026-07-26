越南船舶南海沉没　中方救起39人仍有23人失踪

央视新闻报道，三沙海上搜救分中心表示，一艘越南籍船舶在南海海域遇险沉没，船上共有62名船员。目前已有39人获救，仍有23人失联。

据悉，遇险船舶「KHOI NGUYEN18」于上周五（24日）夜间遇险沉没，遇险人员搭乘救生筏随洋流漂移至南沙永暑礁附近海域。途经的交通运输部「南海救115」轮先后发现两批救生筏，累计救起36名越南籍船员。



三沙海上搜救分中心今日（26日）上午10时指，再有3名遇险船员获救。目前仍有23人失联。