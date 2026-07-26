中核集团原总经理顾军遭「双开」 设备采购等谋利

中核集团原党组副书记、总经理顾军今年1月落马，官方昨日公布其罪状，包括利用职务便利为他人在项目承揽、设备采购、款项拨付等方面谋利，非法收受巨额财物。经中央批准，开除其中共党籍及公职（简称双开）。

中核集团全称「中国核工业集团有限公司」，成立于1999年，前身是第二机械工业部、核工业部，是目前主要从事核军工、核电、核燃料、核应用技术等业务的特大型央企。

现年62岁的顾军，江苏启东人，毕业于上海交通大学核动力工程专业，长期从事核相关工作，2018年起任中核集团总经理，2024年卸任。

据中央纪委国家监委网站公布，经查，顾军对抗组织审查，搞迷信活动；违规收受礼金，违规接受宴请、旅游活动安排；在职工录用工作中为他人谋取利益；搞权色交易；大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在项目承揽、设备采购、款项拨付等方面谋利，并非法收受巨额财物。

经中共中央批准，决定给予顾军开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。