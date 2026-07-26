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「阿凡提」扮演者吐依贡去世 享年80岁

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更新时间：10:15 2026-07-26 HKT
发布时间：10:15 2026-07-26 HKT

著名演员、新疆电影行业功勋人物吐依贡·阿合买德，于7月24日在乌鲁木齐去世，享年80岁。中央戏剧学院毕业后，他进入天山电影制片厂，曾在歌剧《红灯记》《艾里甫和赛乃姆》，话剧《战斗的历程》《杨开慧》等扮演各种角色，广受好评。

　1980年，电影《阿凡提》上映，吐依贡扮演阿凡提一角，该片讲述了维吾尔族民间传说中的人物阿凡提与财主、国王斗智斗勇，为百姓伸张正义的故事。此外，他还在电影《库尔班大叔上北京》中饰演库尔班大叔。

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