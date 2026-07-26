《回家之路》︱重现两岸「灵魂摆渡人」刘德文经历 送老兵骨灰回大陆

「您已经回到您的故土了！」重现两岸「灵魂摆渡人」真实故事的两岸温情电影《回家之路》，近日发布演员阵容及20秒预告片，感动全网。影片改编自台湾高雄里长刘德文20多载护送台湾老兵魂归故土的真实经历，呈现海峡两岸的共同乡愁。该片由来自台湾的许肇任执导，张震等两岸演员领衔，在福建泉州古城拍摄，预期今年内上映。有网民说，看了几秒预告片已眼泛泪光。

电影原型刘德文是台湾高雄市左营区祥和里里长。2003年，一位87岁的湖南老兵临终前恳请刘德文将其骨灰送回老家安葬，刘承诺并自费完成了首次护送。随后，他接到越来越多请托，为了帮助老兵们实现「落叶归根」的愿望，刘德文不顾家庭压力和个人安危，20多年间用背包护送了逾400位老兵骨灰回大陆，足迹踏遍全国20多个省份，被两岸民众称为「灵魂摆渡人」。

任达华等两岸三地阵容演出

电影上周正式宣布执演阵容，集结了两岸三地的幕后与演员。由许肇任执导，台湾编剧张家鲁监制，张震、张钧宁、张孝全、任达华、马思纯领衔主演。

短短的20秒预告片，显示出苍茫黄土山河、热闹乡土民俗、老兵围坐夜谈的画面。主角刘里长（张震饰）护送台湾老兵骨灰重返故土，说出「您已经回到您的故土了」、「一起回家」两句台词。电影海报中还错落交织的老兵的姓名，寓意着老兵们归乡夙愿实现。

「看完预告直接红了眼眶，那些漂泊半生的老兵，一辈子最大心愿就是葬回故土，这条回家路隔了整整一道海峡，太戳心了。」一名网民留言道：「看完预告片陷入沉思，当年的分离是时代造成的无奈，如今有人愿意搭桥，让离散的人终能踏上回家路，格外珍贵。」

据了解，除了刘德文外，台湾还有一批默默无闻的民间义工，担当两岸「灵魂摆渡人」。其中包括已故国民党上将胡琏孙女胡敏珍。她以胡琏将军和平公益促进会理事长，数年来，自费核实老兵籍贯，至今已亲自护送30余位赴台老兵骨灰返回山东、陕西、湖北等地。每一次交接，她都会轻声对骨灰坛细语：「爷爷，到家了」。



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