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台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片

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更新时间：09:40 2026-07-26 HKT
发布时间：09:40 2026-07-26 HKT

台风红霞直面吹袭广东沿岸，是10年以来珠江口东岸最强台风。昨日（25日）逼近广东期间，风力渐强，网上热传一段女孩从室内被吹出户外的影片。

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两段影片由闭路电视拍摄，时间为周六（26日）下午3时许。   事发地点为一间士多，当时突然出现强风，室内的杂物被扯出，一名原本在婴儿床的女孩同样连床一同强风扯出户外，店内相信是女孩的亲属不知所措。

婴儿床被扯出户外后翻倒，女孩被跌在草地，然后自行跑回，情况非常惊险。

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