台风红霞︱连续登陆惠东、惠阳掀巨浪 风力珠江东十年最强超「杜鹃」︱有片

台风红霞吹袭广东省。周日（26日），大约凌晨3时50分及6时前后，红霞先后在惠东、惠阳两次登陆，其中在惠东登陆时为强台风，中心附近最大风力45米/秒。红霞超过2003年台风杜鹃，成为惠州最强登陆台风；也是2016年台风海马以来，广东珠江口东岸10年来最强登陆台风。 ​

台风红霞深夜先后在惠东、惠阳两次登陆。央视截图

台风红霞先后在惠东、惠阳两次登陆。微博@Walle胡啸

台风红霞先后在惠东、惠阳两次登陆。微博@Walle胡啸

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央视新闻报道，红霞登陆后，惠东海边掀起大浪，狂风暴雨横扫街区，树木剧烈摇晃，有路灯被吹断。目前，惠东已实行「五停」措施（停课、停工、停产、停运、停业），并转移7万多人。暂未有伤亡报告。