台风红霞︱深圳地铁恢复营运 宝安机场下午2时前取消253航班︱有片
更新时间：11:43 2026-07-26 HKT
发布时间：11:43 2026-07-26 HKT
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台风红霞吹袭广东省。周日（26日），大约凌晨3时50分及6时前后，红霞先后在惠东登陆，中心附近最大风力45米/秒。红霞超过2003年台风杜鹃，成为惠州最强登陆台风；也是2016年台风海马以来，广东珠江口东岸10年来最强登陆台风。
深圳地铁于微信发出通告，自今日（26日）9时开始，所有推迟运营的地铁车站及龙华有轨电车已恢复运营。
深圳机场方面，根据台风影响对26日下午2时前的航班计划进行取消，共253架次。
高速方面，26日0时起对盐田、龙岗、坪山、大鹏部分高速公路实施临时交通管制。
三防办处获悉，截至26日7时，全市共疏散转移约10.3万人，921处室内紧急避难场所已全面开放，并集中安置约2.2万人。
深圳气象台表示，台风红霞逐渐远离深圳，风力有所减弱，今日早上11时将大鹏新区、大鹏湾和大亚湾台风预警信号降级为黄色，其余地区（除深汕）台风预警信号降级为蓝色，预计下午最大阵风仍有8-10级。
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风力为珠江口东岸十年最强
央视新闻报道，红霞登陆后，惠东海边掀起大浪，狂风暴雨横扫街区，树木剧烈摇晃，有路灯被吹断。目前，惠东已实行「五停」措施（停课、停工、停产、停运、停业），并转移7万多人。暂未有伤亡报告。
气象部门预计，红霞登陆后将深入内陆，将为江西、湖南、湖北等地带来强风雨。由于其环流在陆地停留时间较长，降雨影响将持续至周二（28日）前后，最远可波及河南、山东等省份。今日（26日）早上至周一（27日）8时，广东中东部、江西南部、湖南东南部及福建南部等地部分地区将有大暴雨，局地甚至有特大暴雨（250至500毫米）。
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