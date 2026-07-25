台风「红霞」︱「个头小速度快」带来极端降雨 广东近岸或有龙卷风

强台风「红霞」正以巅峰强度直扑港粤沿岸，防灾形势极度严峻！据内地中央气象台最新观测，今日（25日）晚上8时，「红霞」中心附近最大风力已进一步增强至13级（每秒38米），预计将以每小时15至20公里的速度向西北方向移动，强度仍有上升空间。风暴预料于今夜至明日（26日）凌晨，在香港到广东陆丰一带沿海登陆。鉴于其带来的极端降雨威胁，中央气象台已于傍晚6时发布最高级别的「暴雨红色预警」。

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生成极快且直插内陆 广东东部恐现特大暴雨

中央气象台首席预报员周冠博指出，「红霞」具有「生成发展极快、内陆影响程度深」的显著特征。由于其生成位置偏西、体型较小且移速快，从生成到登陆仅历时两天。

登陆后，「红霞」将与西南季风相结合，在华南迎风坡地形的抬升效应下，降雨强度将呈几何级数放大。广东东部沿海、北部山区及江西南部等地将出现大范围强降雨，局部地区累积雨量可达250至500毫米，单点极值甚至可能突破600毫米。

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残余环流料长期滞留 恐现「列车效应」及龙卷风

专家特别警告，「红霞」登陆后，其残余涡旋可能会在广东、湖南及湖北境内停留至本月28日左右。这种缓慢移动或停滞的状态，将显著放大降水的极端性。风暴后部的环流将持续输送暖湿气流，在同一区域形成「列车效应」，即降雨云带反复经过同一地点，令部分地区面临持续特大暴雨。

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此外，气象部门提醒，今日白天至夜间，广东中东部近岸地区发生龙卷风的风险极高，明日在内陆地区亦有机会出现龙卷风。由于长时间的极端降水，多地山洪及地质灾害风险已升至高位，广东中东部局地中小河流更有漫堤风险，当局呼吁市民及海上作业平台切勿掉以轻心，强降雨时段应避免外出。