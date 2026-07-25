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台风「红霞」︱汕尾全市「五停」 市民抢购物资超市货架清空

即时中国
更新时间：20:19 2026-07-25 HKT
发布时间：20:18 2026-07-25 HKT

强台风「红霞」来势汹汹，直扑港粤沿岸，一场狂风暴雨的大战一触即发！据中央气象台最新观测，「红霞」中心附近最大风力已达12级（强台风级），预计将于今日（25日）夜间至明日（26日）清晨，在香港至广东惠来一带沿海登陆。面对可能迎来正面吹袭的严峻威胁，邻近香港的广东省汕尾市已于今早（25日）紧急宣布在全市范围内实行「五停」措施（即：停课、停工、停产、停运、停业），全市随即进入紧急防汛临战状态。

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公共交通与外卖全面暂停

据极目新闻报道，随着官方发出「五停」通告，汕尾市民纷纷涌往各大超市及商铺抢购生活物资备战。在距离海边仅200米的香洲路沃尔玛（Walmart）超市，昨晚（24日）已爆发恐慌性囤货潮。网民笑称：「又不是世界末日。」

网上多段视频显示，超市内人山人海，排队结账的队伍大排长龙。店内部分货架被瞬间扫空，蛋糕柜、蔬菜区以及即食食品区更被「全清」，员工只能不断往货架上补满即食面。店方表示，为配合政府的「五停」要求，该分店已于今日下午3时起关门暂停营业。

相关新闻：台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」

巨熊雕塑惨遭五花大绑防风走

除了抢购民生物资，风暴前夕的一幕趣怪画面亦成为焦点。该沃尔玛超市门口一只标志性的巨型大熊雕塑，被物业管理人员用多条粗绳紧紧捆绑在水泥柱上，以防被强风吹走坠地，引来网民疯传与热议。

汕尾市防指强调，除抢险救灾人员外，全市所有在建工地、工厂及商场必须全面停工停业，公共交通及渡轮全面停驶，外卖和快递服务亦已暂停。气象部门预测，「红霞」将带来极端暴雨，局部地区累积雨量或达500毫米，呼吁市民留在安全室内，切勿外出。
 

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