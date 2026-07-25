骗婚陷阱｜相识两天闪婚4日即离婚 安徽男惊揭妻子三次吸毒及「无限闪婚」

内地近年频频爆出假借「相亲结婚」之名、行「骗取礼金」之实的恶劣新型诈骗案。一名来自安徽的男青年，去年在婚介公司介绍下前往贵州相亲，岂料与一名女子相识仅两天便「闪婚」，更豪花逾33万元迎娶。不料，两人正式同居仅四天，女方即以各种荒谬理由拒不归家并强烈要求离婚。男方报警后，更揭发出一连串令人震惊的骗局。贵州法院昨日（24日）对该案作出宣判，裁定该名涉案女子诈骗罪成，判处有期徒刑两年六个月。

结婚彩礼收据。

涉嫌诈骗被刑拘 法院判退赔15万人民币

案情指出，1996年出生的安徽青年何攀，于2025年4月经红娘介绍前往贵阳相亲，结识了1991年出生的女子陆某某。陆女自称「父母双亡、由姑姑抚养长大且仅结过一次婚」，并向何攀表达爱意。两人在相识短短两天内便迅速注册结婚。何攀前前后后向婚介平台、媒人支付了15.4万元（人民币，下同）服务费，并与陆女签下婚前合同，给予12万元彩礼以及价值5万多元的「五金」首饰等，累计花费约33万元。

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然而，陆女于4月26日随何攀回到安徽共同生活后，仅短短四天，便以「机场离家太远」等荒诞借口离家出走并提出离婚。何攀家人追至贵阳索还彩礼不果，愤而报警，这才撕开了陆女的假面具。警方调查惊悉，陆女不仅在婚前一个月才刚与另一男子「闪婚闪离」，更有三次因吸毒被捕的案底；更荒谬的是，其亲生父母根本健在，而当初出面主持婚事的所谓「姑姑」，亦全属聘人假扮。

陆女于2025年9月因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。法院审理认为，被告人陆某某以非法占有为目的，隐瞒非真心缔结婚姻的事实，利用闪婚手段诈骗他人财物共计16.3万余元人民币，数额巨大，行为已构成诈骗罪。

鉴于陆女自首、认罪认罚并在庭上向受害人道歉，法院依法予以减刑，最终判处陆女有期徒刑二年六个月，罚款8,000元，并责令其退赔何攀15.3万余元人民币。先前何攀已被逼向婚介公司追回15.4万元的中介费，是次判决有望助其挽回绝大部分损失。