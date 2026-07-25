Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

骗婚陷阱｜相识两天闪婚4日即离婚 安徽男惊揭妻子三次吸毒及「无限闪婚」

即时中国
更新时间：19:56 2026-07-25 HKT
发布时间：19:54 2026-07-25 HKT

内地近年频频爆出假借「相亲结婚」之名、行「骗取礼金」之实的恶劣新型诈骗案。一名来自安徽的男青年，去年在婚介公司介绍下前往贵州相亲，岂料与一名女子相识仅两天便「闪婚」，更豪花逾33万元迎娶。不料，两人正式同居仅四天，女方即以各种荒谬理由拒不归家并强烈要求离婚。男方报警后，更揭发出一连串令人震惊的骗局。贵州法院昨日（24日）对该案作出宣判，裁定该名涉案女子诈骗罪成，判处有期徒刑两年六个月。

结婚彩礼收据。
结婚彩礼收据。

涉嫌诈骗被刑拘 法院判退赔15万人民币

案情指出，1996年出生的安徽青年何攀，于2025年4月经红娘介绍前往贵阳相亲，结识了1991年出生的女子陆某某。陆女自称「父母双亡、由姑姑抚养长大且仅结过一次婚」，并向何攀表达爱意。两人在相识短短两天内便迅速注册结婚。何攀前前后后向婚介平台、媒人支付了15.4万元（人民币，下同）服务费，并与陆女签下婚前合同，给予12万元彩礼以及价值5万多元的「五金」首饰等，累计花费约33万元。

相关新闻：婚骗疑云︱江西男斥¥30万闪婚 孕检惊揭妻子患梅毒兼曾吸毒洗钱坐监

然而，陆女于4月26日随何攀回到安徽共同生活后，仅短短四天，便以「机场离家太远」等荒诞借口离家出走并提出离婚。何攀家人追至贵阳索还彩礼不果，愤而报警，这才撕开了陆女的假面具。警方调查惊悉，陆女不仅在婚前一个月才刚与另一男子「闪婚闪离」，更有三次因吸毒被捕的案底；更荒谬的是，其亲生父母根本健在，而当初出面主持婚事的所谓「姑姑」，亦全属聘人假扮。

陆女于2025年9月因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。法院审理认为，被告人陆某某以非法占有为目的，隐瞒非真心缔结婚姻的事实，利用闪婚手段诈骗他人财物共计16.3万余元人民币，数额巨大，行为已构成诈骗罪。

鉴于陆女自首、认罪认罚并在庭上向受害人道歉，法院依法予以减刑，最终判处陆女有期徒刑二年六个月，罚款8,000元，并责令其退赔何攀15.3万余元人民币。先前何攀已被逼向婚介公司追回15.4万元的中介费，是次判决有望助其挽回绝大部分损失。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
台风红霞．持续更新︱天文台今晚10时10分改发8号烈风或暴风信号
00:43
台风红霞．持续更新︱天文台发「预警八号特别告示」 宣布晚上10时10分改发八号热带气旋警告信号
社会
2小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
7小时前
台风红霞交通消息持续更新。
台风红霞‧交通消息｜九巴、龙运及城巴大部分路线零时30分起陆续暂停服务 通宵路线暂停
社会
3小时前
台风红霞‧有片｜长沙湾地盘巨型棚架塌下 伤亡未知
00:59
台风红霞‧有片｜长沙湾地盘巨型棚架塌下 吹落相邻工厦天台幸无人伤
突发
4小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
15小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
12小时前
学术期刊《科学》揭6岁女童接受基因编辑试验后死亡事件。iStock示意图
《科学》揭6岁女童接受基因编辑试验后死亡 上海涉事医学院：调查中
即时中国
2026-07-24 19:50 HKT
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首发近照 强忍悲痛开演唱会彩排照曝光 「遥望天空」惹鼻酸
00:34
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首发近照 强忍悲痛开演唱会彩排照曝光 「遥望天空」惹鼻酸
影视圈
5小时前
台风红霞｜两前天文台长发帖示警 林超英破行雷闪电打唔成风迷思 岑智明：风眼逐渐清晰
台风红霞｜两代天文台长发帖论风暴问市民准备好未？网民追问会否挂8号前台长咁样讲...
社会
3小时前