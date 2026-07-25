Kimi K3｜34岁月之暗面创办人杨植麟清华学霸背景曝光 曾组摇滚乐队任主音

中国AI新创企业「月之暗面」（Moonshot AI）日前强势推出新一代大型语言模型「Kimi K3」，凭借高达2.8万亿参数规模，一跃成为全球参数量最大的AI开源模型，瞬间震撼矽谷及全球科技界。随着Kimi K3爆红，现年34岁的创办人杨植麟的传奇学生时代亦被网民翻出。这位AI天才不仅以第一名成绩毕业于清华大学计算机系（电脑系），更曾创立摇滚乐队并担任主音，其弃美国高薪回国创业的决心，更为他赢得「科技界摇滚青年」的称号。

音乐激发科研灵感

据内媒报道，1992年出生于广东汕头的杨植麟，自幼展现极高天赋。他于2015年以电脑系第一名从清华大学毕业后，赴美国卡内基梅隆大学攻读博士，师从前苹果AI研究主管，先后参与Google Brain及Meta AI的顶尖模型研究。

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比起闪耀的科研履历，更令网民惊讶的是其「摇滚青年」背景。2013年，他在清华创立乐队「Splay」，亲自担任主音及作词，更曾夺得校园最佳原创歌曲奖。团名取自资料结构中的「Splay Tree」，既呼应资讯背景，也象征一群工程宅追逐音乐梦想。

目前Splay的作品仍可在网易云音乐平台搜寻，其中《Daydream》与《Bleeding》两首歌曲的作词人，正是杨植麟本人。

杨植麟曾分享，音乐屡次助他突破研究樽颈；有次推导数学公式苦无进展，正是靠反复聆听喜爱的歌曲而突然灵光一闪，最终顺利完成论文。

拒绝苹果招揽 回国研发「月之暗面」

据悉，苹果公司曾主动接洽希望招揽他入职，但他一心回国创业。2023年，他以传奇乐队Pink Floyd名盘为灵感，创立「月之暗面」，并推出Kimi AI助手。公司内部充满浓厚音乐元素，就连会员方案亦以音乐术语命名。

杨植麟曾坦言，若不亲自创业「一定会后悔终生」。因为唯有创业，才能真正主导大模型的研发、产品落地与公司的发展方向。如今随著Kimi K3问世，他也成为中国AI产业最受瞩目的新生代代表人物之一。