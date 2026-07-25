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深圳男拼多多售¥7.9手机壳5个被指侵权 遭「荣耀」索赔¥38万

即时中国
更新时间：17:20 2026-07-25 HKT
发布时间：17:20 2026-07-25 HKT

内地近期再现大公司、大品牌对个人及小商户提告商标侵权的争议。化名为「林坚」的快递员，本身是网购平台「拼多多」手机壳网店经营者，惟今年4月因店铺入不敷出而关闭，遂改行糊口。不料同年5月9日，他竟收到手机品牌「荣耀」发出的起诉状，被控侵犯商标并遭索赔38万元人民币。

被指「已卖出102万件」实际仅售出7单

涉案商品是一款售价7.9元包邮的无图案透明手机壳。荣耀在起诉状中指出，该商品标题为「荣耀80/70/60/40/50/20/10手机壳」，在拼多多搜寻「荣耀手机壳」时，林坚的商品连结位居首位。

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起诉状称，林坚在商品标题开头使用「荣耀」字样且未标注自有品牌，点击购买页面的型号亦大量使用「荣耀」字样，页面更显示「全网已拼102万件」，也就是已卖出102万件。

林坚对此表示困惑与不满。他认为在标题中加入型号是为了方便消费者搜寻配件，属于电商行业惯例与描述性使用。

他强调，手机壳销量极低，页面显示的销量包含刷单数据，实际有记录的仅售出7单（其中2单退款），总金额约30多元。此外，他对荣耀未事先通过平台投诉或发律师函警告、而是直接提告索赔的做法感到难以接受。

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6月16日，林坚未聘请律师独自应诉。开庭前，荣耀代理律师提出将和解金额由38万元降至6.5万元，但林坚因经济困难拒绝。目前他每月送快递收入约四五千元，扣除房租1600元后还需抚养两个孩子。他表示若败诉将会继续上诉。

林坚透露，荣耀近期密集起诉了多家手机壳电商，其身边亦有数名同行被告，部分同行已选择赔偿和解。目前该案仍在等待法院判决。

内媒指出，根据商业查询平台「天眼查」数据，荣耀涉及的司法案件中，侵害商标权纠纷占比近七成。

有律师表示，若将品牌名称置于标题首部且未加说明，存在侵权风险；若标明「适用于」则可大幅降低风险。

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类似的商标维权事件在内地屡见不鲜。此前，河南南阳「渝见小面」店主曾遭港股上市公司「遇见小面」起诉索赔，后因舆论关注，原告最终撤诉并致歉；茶饮品牌「茉莉奶白」亦因标志与法国奢侈品牌LV经典图案相似被控侵权，一审被判赔偿LV 上千万人民币。

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