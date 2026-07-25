山西暴雨｜路陷惊现「层层堆叠白骨」惹恐慌  官方解话：南北朝「玉壁之战」将士遗骸

山西省运城市稷山县近日因连续降雨，导致一处路面发生严重塌陷，没想到断崖土层中竟然露出了大量层层堆叠、密密麻麻的白骨，画面极其震撼，一度引发当地市民恐慌与网络热烈讨论。稷山县文物保护中心随后紧急证实，该批骸骨并非现代，而是南北朝时期著名战役「玉壁之战」中，阵亡将士的集体埋葬遗骸，是一处极具历史价值的「万人冢」。

东魏十万大军战死病死达七万人

据内媒《新京报》报道，事发地点邻近全国重点文物保护单位「玉壁城遗址」，该处在南北朝时期（公元546年）是西魏与东魏两大政权交兵的军事重地。当时东魏权臣高欢率领十万大军猛烈进攻西魏的玉壁城，西魏守将韦孝宽则凭借险要地势死守。东魏军队苦攻五十多日仍未能攻克，期间因战死及疫病死去的东魏士卒多达七万人。

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高欢在被迫撤军前，为了处置庞大的尸体，下令挖掘巨型深坑将阵亡将士集中合葬，形成了民间相传的「万人坑」。

启动预防性保护遗存

文保中心工作人员表示，千百年来，每逢大雨冲刷，该遗址周边偶有零星骸骨露出，而今次因降雨导致大面积塌陷，才令这段尘封1,480年的悲壮历史再度重现于世人眼前。

由于长期暴露在外的骸骨正面临风雨严重侵蚀，当地政府已紧急启动预防性保护方案，计划对断崖主体进行加固，并落实相关防护措施，以妥善守护这片承载著历史记忆的古战场遗存。