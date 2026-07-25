台风「红霞」︱广东全省进入临战状态 书记黄坤明：紧密协同港澳强化联防联控

台风「红霞」逼近广东省，预计将于今日（25日）晚至周日（26日）清晨沿海登陆，将给广东省中东部和北部地区带来严重风雨影响。



今日上午，省委书记黄坤明在省委应急指挥中心主持召开视频会议指出，「红霞」将成为今年首个正面登陆广东省的台风，全省各地区各有关部门要迅速进入临战状态，在国家防总工作组指导帮助下，立足最不利情况，周密细致做好各项防御部署，抓住台风登陆前的时间窗口，抓紧查漏补缺、加固扎牢防线，最大程度减少灾害损失。

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要加密监测预报预警，密切跟踪台风动态，滚动播报风、雨、浪、潮影响，持续提升短临预报精准度，更加科学高效助力防灾减灾救灾工作，严格执行预警分级发布与临灾预警「叫应」机制，确保避险提示第一时间传递到村、到户、到人。



黄坤明又指出，重点对海上平台、沿海岛屿、低洼易涝区、山洪灾害风险区、削坡建房等地质灾害隐患点开展拉网式复查，确保应转尽转、应转早转、应转快转，不漏一户、不落一人。

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要从严做好海上岸上管控，要全方位做好陆上防御力度，全面消除风险隐患。同时要统筹做好应急抢险救援准备等，此外亦要紧密协同港澳和福建强化联防联控，实现气像水文信息实时共享、灾害态势联合会商，做好突发险情应对处置。

