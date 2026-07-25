Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台风「红霞」︱广东全省进入临战状态 书记黄坤明：紧密协同港澳强化联防联控

即时中国
更新时间：15:47 2026-07-25 HKT
发布时间：15:47 2026-07-25 HKT

台风「红霞」逼近广东省，预计将于今日（25日）晚至周日（26日）清晨沿海登陆，将给广东省中东部和北部地区带来严重风雨影响。

今日上午，省委书记黄坤明在省委应急指挥中心主持召开视频会议指出，「红霞」将成为今年首个正面登陆广东省的台风，全省各地区各有关部门要迅速进入临战状态，在国家防总工作组指导帮助下，立足最不利情况，周密细致做好各项防御部署，抓住台风登陆前的时间窗口，抓紧查漏补缺、加固扎牢防线，最大程度减少灾害损失。

相关新闻：台风「红霞」︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」

要加密监测预报预警，密切跟踪台风动态，滚动播报风、雨、浪、潮影响，持续提升短临预报精准度，更加科学高效助力防灾减灾救灾工作，严格执行预警分级发布与临灾预警「叫应」机制，确保避险提示第一时间传递到村、到户、到人。

黄坤明又指出，重点对海上平台、沿海岛屿、低洼易涝区、山洪灾害风险区、削坡建房等地质灾害隐患点开展拉网式复查，确保应转尽转、应转早转、应转快转，不漏一户、不落一人。

相关新闻：台风「红霞」︱天文台今晚发一号戒备信号 广东铁路周日或全线停运

要从严做好海上岸上管控，要全方位做好陆上防御力度，全面消除风险隐患。同时要统筹做好应急抢险救援准备等，此外亦要紧密协同港澳和福建强化联防联控，实现气像水文信息实时共享、灾害态势联合会商，做好突发险情应对处置。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱三号风球生效 天文台：料未来一两小时雨势有时较大
社会
1小时前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
7小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
3小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
10小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
影视圈
26分钟前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
01:06
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
23小时前
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
00:59
台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」
湾区时事
7小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮
三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮
时事热话
5小时前