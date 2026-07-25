世界杯夺冠功臣访华｜西班牙球星柏迪游天坛长城 今晚赴「苏超」担任开球嘉宾

刚随西班牙国家队捧走2026年美加墨世界杯冠军的巴塞隆拿中场球星柏迪（Pedri，内地称佩德里），于昨日（24日）闪电现身北京，展开其个人首个中国之旅。这位身价高达1.5亿欧元的23岁球星，在决赛击败阿根廷夺冠后不足一周，便马不停蹄抵华。他先后游览天坛公园及慕田峪长城，亲身体验中国传统文化，并将于今日（25日）转赴苏州担任足球赛事的开球嘉宾。

天坛体验抖空竹 长城秀脚法

据内媒北京日报等报道，柏迪昨日上午率先抵达北京天坛公园，并在著名足球评述员詹俊的陪同下，向民间艺人「拜师」学习传统技艺抖空竹（扯铃）。尽管首次接触，这位中场大师的控制力依然游刃有余，更在祈年殿前做出其标志性的「望远镜」庆祝动作，吸引大批球迷围观合影。

同日下午，柏迪转往慕田峪长城游览。他特意换上印有两颗星（象征「狂牛兵团」夺得2010年及2026年两届世界杯冠军）的最新款西班牙国家队球衣。在长城上，柏迪不仅即席大玩花式足球，更与现场的武术表演者互动交流，学习中国功夫。他其后在刚开通的中国社交平台帐号发文笑称：「听说『不到长城非好汉』，那现在我是（好汉）了。」

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周末续转战上海

柏迪是次中国行行程紧凑。今日（25日），他将前往江苏，于当地的「苏超」（苏州市业余足球超级联赛）赛事中，为苏州队迎战无锡队的比赛担任特邀开球嘉宾，与现场球迷近距离互动。明日（26日），他将出席全国青少年校园足球联赛高中组的全国总决赛，其后会再转战上海，继续其商业推广活动。