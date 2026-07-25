「景德镇手工瓷业遗存」成功申遗 中国拥61项世界遗产

中国再有项目成功入列《世界遗产名录》。当地时间周六（25日），南韩釜山召开的联合国教科文组织第48届世界遗产大会上，中国提交的「景德镇手工瓷业遗存」项目通过审议，成功列入《世界遗产名录》，填补名录中「瓷」主题的空白。目前为止，国世界遗产总数达61项。

共有45个遗产点位

「景德镇手工瓷业遗存」位于江西东北部，由镇区瓷业生产中心、湖田古瓷窑址、高岭瓷土矿遗址、长岭瓷石矿遗址和蛟潭窑柴燃料产区5个组成部分构成，包含御窑厂窑址、落马桥窑址、观音阁窑址、大午坑瓷石明矿遗址、小坞里溪谷瓷石开采加工遗址以及水陆运输网络遗存等15组遗产构成要素，共45个遗产点位。

「景德镇手工瓷业遗存」是10至19世纪景德镇手工制瓷产业系统的代表性遗存。「景德镇手工瓷业遗存」的遗产区面积1979公顷，缓冲区面积5545.7公顷，总计7524.7公顷。



联合国教科文组织世界遗产委员会指出，自16世纪起，景德镇成为世界手工瓷业生产中心，认为「景德镇手工瓷业遗存」展现景德镇手工瓷业在10至19世纪对世界制瓷技术、艺术的融合创新，体现了人类价值观在瓷业发展方面的重要交流，为10至19世纪中国手工瓷业持续发展的生产过程及完整产业格局提供独特见证，是13-19世纪世界制瓷工艺技术、艺术与产业组织模式创新的杰出代表和独特范例，并认为景德镇青花瓷作为中华文化传播的重要载体、东方艺术的重要符号，推动了中华文明、文化的全球化表达。

