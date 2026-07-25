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携程被罚近52亿︱内媒揭霸王式垄断操作 ¥200一晚民宿老板仅收¥80

即时中国
更新时间：15:30 2026-07-25 HKT
发布时间：15:30 2026-07-25 HKT

携程集团有限公司（简称携程）因滥用市场支配地位并实施垄断行为，今日（25日）遭国家市场监督管理总局（简称市监局）作出行政处罚。市监局责令携程停止违法行为，全额退还强制扣除酒店经营者的订单储备金1.22亿元（人民币，下同）；没收违法所得16.58亿元；并处以其2025年中国境内销售额469.58亿元7.5%的罚款，合计35.21亿元。各项罚没款项合共高达51.79亿元。

这是内地监管部门在反垄断领域开出的最高比例罚单，超越了此前阿里巴巴的4%及美团的3%。同时，「没收违法所得」也是在阿里及美团案中未曾出现的重罚方式。

据《北京日报》新媒体「长安街知事」引述《经济日报》分析指出，携程此次面临最重罚单，主因在于其违法行为具备极高的隐蔽性、技术性及系统性危害。携程作为目前内地最大的线上旅游平台，不但利用技术手段操控价格，更迫使商家接受独家合作的「霸王条款」，导致酒店行业利润严重下滑，损害公平竞争市场秩序，并加剧「内卷式」竞争。

以流量分配建隐性控制体系

与以往直接要求「二选一」的明文规定不同，携程构建了一套以流量为核心的隐蔽控制体系。平台将合作酒店分为「特牌」、「金牌」及「无牌」3个等级。「特牌」酒店可获最多流量及权益支持，代价是必须与携程独家合作；「金牌」酒店则需承诺提供「全网最低价」，即价格须比其他平台低20元或5%。

这套规则并未写入合约，而是由业务经理口头传达。若酒店在其他平台上架或价格未达标，便会遭到降级及限流惩罚。有酒店反映，开业至今被撤销金牌3到5次，每次均面临15天至1个月的流量惩罚期。这种做法将优质资源锁定在单一平台，大幅提高了市场壁垒。

利用技术手段剥夺商家定价权

除了流量「软控制」，携程亦利用「调价助手」、「挂牌通」等工具实施「硬手段」。平台打著「智能调价、提升收益」的旗号，却未经商家同意便透过后台系统自动扫描竞争平台的价格，强制下调房价。陕西有酒店指出，调价助手曾在1天内频繁改价10多次；江苏亦有商家抱怨，携程在未获授权下先后9次强制开通调价功能，将节假日480元一晚的房价擅自改为130元，商家拒单反而遭到扣分罚款。

此外，当同一房型在美团卖100元、携程卖98元时，因未达到携程要求低于5%（即95元）的标准，系统便会直接在挂牌通扣除酒店3元。更有民宿店主透露，平台综合佣金率最高可达50%以上，200元的订单最终到手仅约80元。

重罚旨在遏制内卷

交银国际的研究报告显示，携程在国内旅游行业的交易总额（GMV）市占率高达56%。支配地位越强，滥用行为的危害越广，故处罚必须产生足够的阻吓作用，让违规企业感到「肉痛」，从而警示整个行业。

分析指出，这是一宗深入整治恶性竞争的标志性案件。中国饭店协会副会长兼秘书长宋小溪表示，若酒店因利润枯竭而无力维持服务品质或进行翻新，最终消费者得到的并非便宜的好酒店，而是质素每况愈下的住宿体验，这种不可持续的模式最终的代价仍会由消费者买单。

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