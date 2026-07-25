最豪气老板︱员工嫌母憔悴禁参加婚礼遭「炒鱿」 跪地认错无情讲｜有片

过去因连续2年发放超过1亿元人民币（约1.15亿港元）的年终奖，而有「最爱发钱老板」之称的河南省矿山起重机有限公司创始人崔培军日前透露，他曾即时解雇一名嫌弃单亲母亲「样衰」而拒绝让其出席婚礼的员工，事件引发内地网络热议。

首堂培训谈孝道

据内地媒体报道，该企业于周二（21日）举行员工子女暑期专项实习培训启动仪式，共招收331名学生。公司创始人兼党委书记崔培军在首堂培训课上强调，「回馈与孝敬父母」为做人根本，形容是是天经地义之事，认为若缺乏基本孝道，便不配获得企业及他人的尊重。

崔培军在现场透露，公司过去曾有一名自2岁起由母亲单独抚养长大的员工，在结婚时因嫌弃母亲面容憔悴，让自己没有面子，而禁止其出席婚礼。崔培军得知后当场发怒，并即时将该员工解雇。虽然该名员工随后跪地认错并请求保留优厚待遇的工作，但崔培军拒绝让其复职，明确表示：「我说我看不起你，对不起，你必须走。」

此外，该员工的母亲从工场退休后，获公司安排至后勤岗位，薪金维持不变。

以重赏员工著称

崔培军深耕实业多年，主张将企业收益回馈员工，曾因在年会发放数千万元人民币现金年终奖而备受关注。公司另设有助学基金资助困难学子，本次暑期实习计划亦为员工子女提供每月4,000元人民币（约4,631港元）实习津贴，并提供免费膳食、住宿及职业安全用品。

崔培军连续两年发放逾千万年终奖金。微博

崔培军连续两年发放逾千万年终奖金。微博

事件公开后，在内地网络平台引发讨论。有网民认同企业做法，认为员工工作能力可以培养，但品行难以改变。该员工的行为与企业核心价值观相违背，解雇决定属于维护企业文化的正常管理手段。

但亦有质疑意见指，孝道属于个人道德范畴，企业可以倡导价值观，如奖励孝顺的员工。但若员工在本职工作上并无失误，企业仅因个人道德问题将其解雇，或有侵犯劳工合法权益之嫌。

