携程涉垄断︱市监局罚款近52亿 指强制酒店经营者提供「全网最低价」

消费者不时参加旅游平台，希望找到平价酒店或机票。央视新闻报道，携程集团有限公司（简称携程）被指滥用市场支配地位实施垄断，今日（25日）被市场监管总局罚款51.79亿元（人民币‧下同）。



报道指，今年1月以来，市场监管总局对携程立案调查；成立专案组对携程进行现场调查；对其他竞争性平台和大量平台内酒店经营者等广泛开展调查取证；开展大数据分析和算法解析；组织专家开展研究论证。

禁「特牌」酒店与其他平台合作

经查，2020年以来，携程滥用其在中国境内在线酒店预订平台服务市场的支配地位，以流量分配机制为核心，利用平台规则、技术手段，实施两种垄断行为：



一‧要求「特牌」酒店经营者开展独家合作，以给予最多流量倾斜、权益支持等为激励，诱导交易额高、服务品质好、用户吸引力强的酒店经营者选择「特牌」，并要求其不得与竞争性平台开展合作。



二‧强制「金牌」「无牌」酒店经营者给予「全网最低价」，要求跨平台经营的酒店经营者在携程平台的价格全网最低，并允许其直接调价，如发现酒店价格高于竞争性平台，携程即通过「调价助手」「挂牌通」等技术工具和人工手段调低价格。

用技术手段监察独家合作

同时，携程利用技术手段监测酒店经营者独家合作、「全网最低价」实施情况，并通过限制流量、「摘牌」、扣除订单储备金等惩罚性措施保障行为实施。

携程上述行为排除、限制了市场竞争，限制了酒店经营者跨平台经营，侵害了酒店经营者自主定价权，损害了消费者利益，加剧了行业「内卷式」竞争，阻碍了行业健康发展，构成《反垄断法》内的没有正当理由限定交易和附加不合理交易条件的滥用市场支配地位行为。



根据《反垄断法》相关规定，综合考虑携程垄断行为的性质、程度、持续时间等因素，市场监管总局依法作出行政处罚决定：责令携程停止违法行为，全额退还强制扣除酒店经营者的订单储备金1.22亿元；没收违法所得16.58亿元；处以其2025年中国境内销售额469.58亿元7.5%的罚款，计35.21亿元。

