广西洪灾︱横州水库溃坝致26死 国务院成立调查组

广西南宁本月6日发生洪灾，横州市溃坝导致26人死亡。国务院成立调查评估组，并于昨日（25日）在南宁召开第一次全体会议，强调全面覆查灾害发生过程，全方位查明灾害原因，全链条查清防范应对和应急处置问题与责任。

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全面覆查灾害发生过程

新华社报道，会议由调查评估组组长、应急管理部副部长陈敏主持。会上要求，各地要深刻吸取教训、举一反三，树牢底线思维，采取有效措施做好防汛救灾工作，确保人民群众生命财产安全。

调查评估组由应急管理部牵头，自然资源部、住建部、水利部、农业农村部、国家发改委、工信部、公安部、财政部、交通运输部、中国气象局、国家能源局、国家消防救援局和广西政府等相关方面参与。

《南方周末》曾于7月14日刊发报道，披露闸门故障、未完成竣工验收及自溃坝失效等隐患。

