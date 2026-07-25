中国观察：捷议长获双常委会见 涉台表态仍待观察

近期中日关系冰封，但一个拥有日本名字的政要，前日在北京获得高规格接见，他是捷克众议院议长冈村富夫。这位日韩捷混血儿，是捷克极右翼政党「自由与直接民主党」领袖，去年底当选众议长，和捷克新政府为执政联盟关系。

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获「双常委」接见属罕见

之所以说冈村获得高规格接待，皆因全国人大委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁两位政治局常委均亲自与其会面，相当罕见。翻查资料，2019年时任捷克众议长冯德拉切克访华，与全国人大委员长栗战书会面；再早一点的2015年，时任捷克众议长哈马切克访华，也同样只是全国人大委员长张德江会见，从未获得「双常委」接见的待遇。

不过，冈村今次还见了王沪宁，接待层级明显升级，显示历经数年关系低谷后，中方高度重视捷克政坛风向的新转变，不止重启议会层面沟通，更希望依托政协平台打通经贸、民间、工商界多元对话渠道。更重要的是，王沪宁是分管西藏及台湾事务的领导人，他在会晤冈村时，借此重申了中方在台湾和涉藏问题上的原则立场。

近年中捷关系恶化，主因就是触碰到这两大敏感议题，包括2020年捷克参议院议长韦德齐率领80人代表团访台，更在立法院用中文说「我是台湾人」。2025年捷克总统帕维尔更前往印度祝贺达赖喇嘛90岁生日。这些举动令中捷经贸、人文交流迅速降温。

去年10月，巴比什领导的在野党在众议院选举中胜出，再度出任捷克总理，新政府表态希望修复与北京的关系。冈村富夫前日就表明，捷克坚持一个中国政策，更称今后不会再有捷克官方人员访问台湾。

中捷关系确实出现好转苗头，但捷克是议会制国家，总统和总理权责分割，来自不同政治阵营，参众两院也互相制衡，四方势力各自掌握话语权，左右拉锯，亲美亲台总统帕维尔任期还长（至2028年），因此冈村一句「以后没官方人员访台」，未必说了算！

纪晓华