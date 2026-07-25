广州机构借香港游艇新政设「水手招聘」陷阱 数十人上当疑诈逾¥百万

《广东省粤港澳游艇自由行管理办法》上月出台，但有来自广东、辽宁等地的民众反映，称其通过网上接触到「香港游艇水手」招聘信息，宣传在缴纳两三万元的费用后，即可提供「培训、考证、签证、就业」的一条龙服务，帮助求职者获得「香港高薪工作」，结果上当。涉事机构人去楼空，估计被骗者数十人，涉款逾百万（人民币，下同）。香港海事处回复苦主称，涉事机构安排求职者考取的证书没有法定效力，也无法作为申请赴港工作签证的证明。

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香港海事处：相关证书无效

广州《羊城晚报》引述事主李女士说，她早前被招募宣传吸引后，添加了相关工作人员的联系方式。在沟通过程中，对方表示毋须游艇行业从业经验，考取香港游乐船只二级操作人证书后即可赴港就业，且工作之后还有「包食宿，月休8天，接触高端社交圈子」等福利，甚至在工作满一定时间后，还可申请香港永居身份。

不久后，李女士到该招聘机构在广州南沙的办公室参与面试。在缴纳了28000元的费用后，参与了理论培训课程，并前往香港考取了香港游乐船只二级操作人证书。此外，在招聘机构的安排下，李女士前往香港「实习」，但整个过程只是「在教练的陪同下开了一会快艇」，李女士觉得「有些儿戏」。

一切教学流程走完后，李女士与一间名为广嘉国际船舶管理有限公司的香港企业签订了雇佣合约，并约定今年6月1日开始返工。但数月过去，依然没有任何进展，李女士意识到可能被骗，在与工作人员反复沟通退费无果后，对方失去联系。据报道，目前受害者们已经成立了维权群，群内20多人，涉及金额超40万元，估计还有大量受害者没有入群，保守估计有数十人。

多位受访学员称，他们参与面试及培训的地址是广州市南沙区南沙客运港内的粤港澳大湾区游艇人才联络办公室。本周三，该报记者到现场发现，该办公室的招牌已被撤下，内部家具凌乱，已是「人去楼空」。目前，李女士已向公安局报警，但暂未获立案。