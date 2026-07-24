宇树科技︱王兴兴与GD01登《时代》封面 预言10年家家有机械人

世界机械人技术日新月异，各国企业家倾尽全力发展。宇树科技创始人兼CEO王兴兴与其载人机甲产品GD01共同登上最新一期《时代》杂志封面，标题为《机械人时代来临》（THE BIG ROBOT MOMENT）。访问中，黄兴兴大谈自己对机械人未来的发展步伐。



《时代》杂志评价王兴兴是「AI时代一位非典型的预言者」，「他身材瘦削，戴著眼镜，完全没有许多科技创始人身上那种张扬的傲气。相反，他在谈论机械人技术时，带著一种安静而坚定的信念」。

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GD01灵感参考《阿凡达》

王兴兴在《时代》采访中表示，GD01除了综合格斗外，他还从占士金马伦（James Francis Cameron）的电影中汲取了灵感：「我们其实参考了《阿凡达》中出现的一款类似机械人。」



王兴兴指出，泛化能力目前仍是「整个全球科学界最头疼的问题」，而人形机械人的「ChatGPT时刻」可能还需要2-10年时间。届时，机械人将具备足够的「泛化能力」，能够在80%的陌生环境中准确执行80%的语音指令

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宇树科技或成比亚迪2.0

王兴兴预计，10年内每个家庭可能都会拥有一部小机械人，能帮忙洗衣服、煎牛扒，甚至在你生病时提供基本护理。它们还能承担大多数人类不愿做的工作，从陡峭的山地农业到下水道维护。



《时代》指出，目前中国已有140多家公司制造人形机械人，但国内普遍的看法是，宇树科技不仅仅是一家普通的机械人创企业，而是一个注定要复制比亚迪在电动汽车领域、大疆在无人机领域所取得成就的硬件平台。王兴兴的战略简单却难以被击败。



文章也指出，得益于宇树科技等企业的推动，人形机械人的硬件正在快速叠代。而真正的战场在于机械人的「大脑」。这场争夺战的核心日益聚焦于一点：收集数据。

对于网上不时有宇树科技机器人失误或者误伤的影片，王兴兴强调，「这些机械人在设计时就设置了严格的硬件限制和安全保护机制」。人形机械人技术仍处于相对早期的阶段，在看到真正的大规模部署之前，可能还需要一段时间。这不会一蹴而就。