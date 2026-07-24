中国证监会原副主席方星海 涉严重违纪违法受查

央视报道，中国证券监督管理委员会（下称中证监）原党委委员、副主席方星海涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

现年62岁的方星海，是内地知名度高的「海归」财金官员。他生于1964年，浙江乐清人，1986年在清华大学经济系毕业后，留学美国史丹佛大学，后攻读经济学博士，师从诺贝尔经济学奖获得者、时任美国总统经济顾问委员会主席的约瑟夫·斯蒂格利茨。1993年，方星海博士毕业，供职于世界银行，担任世界银行华盛顿总部经济学家、投资官员。

1998年8月，方星海回国任中国建设银行集团协调委员会办公室主管。2000年，加入银河证券，担任银河证券管理委员会成员兼秘书长。2001年7月，起任上海证券交易所总经理助理、副总经理、党委委员。

2005年12月，任上海市金融服务办公室副主任，2007年10月，任主任。2013年9月，任中央财经领导小组办公室经济一组巡视员。2014年6月，任中央财经领导小组办公室经济四局局长。2015年10月至2024年7月，任中国证监会副主席。