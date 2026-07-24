长春市委：全市经济发展面临前所未有困难和挑战

面对世界复杂形势，加上内地经济近年出现放缓，部份地方正面对财政问题。观察者网报道，吉林长春市政府网站消息，长春市委书记张恩惠周三（22日）主持召开市委常委会扩大会议暨全市上半年高质量发展讲评会。会议指出，当前全市经济发展面临前所未有的困难和挑战。



会议指出，要准确把握当前经济形势，既要看到宏观形势的严峻复杂，也要认清自身发展面临更为直接严重的冲击挑战；既要看到努力与付出，也要看到差距与不足；既要看到区域协调的格局加快构建，也要看到板块分化的态势有所凸显；既要看到当期冲击带来的不利影响，也要看到长期向好的有利因素在加快集聚。

加快推进传统产业转型升级

会议强调，要紧盯目标、紧盯重点、抓住关键，坚持科学统筹、精准施策，推动各项工作提标提速提质提效，攻坚三季度、决胜下半年。

其中要坚定不移培育壮大发展新动能。加快推进汽车等传统产业转型升级，加速布局光电信息、生物医药等战略性新兴产业，聚焦生产保障和民生需求两大重点领域，大力推动服务业扩能提质，持续加快县域经济高质量发展。

要深化改革开放、激发动力活力。持续攻坚重点领域改革，把开发区改革作为重中之重，有序推进剥离社会事务等重点改革任务，增强开发区经济发展「主引擎」「主战场」作用。

工业企业去年利润大跌2成

报道引述长春市统计局数据显示，初步核算，2025年全市实现地区生产总值8005.59亿元（人民币‧下同），按可比价格计算，比上年增长4.9%。值得注意的是，长春市2025年全年规模以上工业企业利润总额401.11亿元，比上年下降20.1%。分门类看，采矿业亏损1.63亿元；制造业盈利394.83亿元；电力、热力、燃气及水生产和供应业盈利7.91亿元。