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菲尔兹奖︱王虹16岁考入北京大学 文武全才爱玩剑击

即时中国
更新时间：16:15 2026-07-24 HKT
发布时间：16:15 2026-07-24 HKT

除了邓煜，王虹亦是今年菲尔兹奖其中一名来自中国的得主。

现年35岁的王虹因解决「世纪难题」挂谷猜想（Kakeya conjecture），一早成为菲尔兹奖大热。1991年的她出生于广西桂林沙子镇，父母为乡镇中学教师，16岁考入北京大学地球与空间物理系，后转入数学科学学院。她的高中老师称其曾「跳级」上学，课堂上专注力特别高，「总是第一个举手发言。」

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王虹拥有巴黎综合理工学院工程师学位、巴黎第十一大学硕士学位以及美国麻省理工大学的博士学位。作为调和分析领域的专家，她2022年被授予「玛丽安·米尔札哈尼新前沿奖」。2023年起，她在纽约大学科朗数学研究所担任副教授，获终身教职。去年6月，亦成为法国高等科学研究所数学终身教授。

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王虹曾在访问中透过自己除了学术外，自己喜欢运动，理想是每周有四、五个小时运动。她曾参加乒乓球、击剑活动，疫情期间没有前两项运动条件时还上过跆拳道网课。「我觉得累了就休息，不累就学一些。」

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