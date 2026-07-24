台风「红霞」︱天文台今晚发一号戒备信号 广东铁路周日或全线停运

针对今年第12号台风「红霞」，香港天文台表示「红霞」会在今日（24日）黄昏前后进入本港800公里范围，并会在今晚8时40分发出一号戒备信号；而明日（25日）日间本港天气仍然酷热。

料在广东陆丰沿海登陆

台风「红霞」逐渐增强。 内地气象部门。

天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸

另外，据内地气象部门消息，「红霞」预计将在广东陆丰沿海登陆，为广东地区带来雷暴及大风天气。为确保旅客列车运行安全，国铁广州局根据台风与降雨影响范围，自7月25日起陆续停运广东省内的高速及普速列车，预计7月26日广东省内所有高铁及普速列车将全线停运。

相关新闻：热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号

具体停运车次资讯，旅客可透过铁路12306网站或手机应用程式查询。铁路部门将密切跟踪台风及雨情变化，动态调整列车运行方案。