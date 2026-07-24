王海民卸中旅集团董事长 出任华润集团董事长

华润集团官网公布：7月23日，华润（集团）有限公司（下称「华润集团」）召开中层以上管理人员大会。中央组织部宣布：54岁的王海民接替63岁的王祥明，出任华润集团董事长。

《经济观察报》报道，1972年7月出生的王海民籍贯辽宁，本科就读于上海海运学院（今上海海事大学），毕业后进入中国远洋海运集团有限公司工作。2019年2月，任中远集团副总经理、党组成员；2020年5月，任中远集团董事、党组副书记。2022年6月，王海民离开中远集团，出任中旅集团董事、总经理；2024年6月，升任中旅集团董事长。

1963年8月出生的王祥明，安徽蚌埠人，在中国建筑工程总公司工作多年，2016年5月出任中建董事、总经理、党组副书记。2019年3月，王祥明转任华润集团董事、总经理；2022年5月，升任华润集团董事长。

中旅集团、华润集团、中远集团、中建均为国务院国资委所辖央企。其中华润集团在2025年《财富》世界500强企业排名里位居第67位。