Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王海民卸中旅集团董事长 出任华润集团董事长

即时中国
更新时间：15:36 2026-07-24 HKT
发布时间：15:36 2026-07-24 HKT

华润集团官网公布：7月23日，华润（集团）有限公司（下称「华润集团」）召开中层以上管理人员大会。中央组织部宣布：54岁的王海民接替63岁的王祥明，出任华润集团董事长。

《经济观察报》报道，1972年7月出生的王海民籍贯辽宁，本科就读于上海海运学院（今上海海事大学），毕业后进入中国远洋海运集团有限公司工作。2019年2月，任中远集团副总经理、党组成员；2020年5月，任中远集团董事、党组副书记。2022年6月，王海民离开中远集团，出任中旅集团董事、总经理；2024年6月，升任中旅集团董事长。

1963年8月出生的王祥明，安徽蚌埠人，在中国建筑工程总公司工作多年，2016年5月出任中建董事、总经理、党组副书记。2019年3月，王祥明转任华润集团董事、总经理；2022年5月，升任华润集团董事长。

中旅集团、华润集团、中远集团、中建均为国务院国资委所辖央企。其中华润集团在2025年《财富》世界500强企业排名里位居第67位。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
4小时前
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
01:04
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
16小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
6小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
4小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
23小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
1小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身 温文尔雅撞样刘伟强 妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
5小时前
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
15小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
23小时前