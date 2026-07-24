菲尔兹奖︱数学家邓煜至爱睇动漫 获悉得奖淡然续睇小说

中国青年数学家邓煜，与同为北京大学数学科学学院校友的王虹获得被誉为数学校诺贝尔的「菲尔兹奖」，实现了中国学者在该奖项「零」的突破，这也是中国数学家首次在同一届国际数学家大会上同时获得两枚菲尔兹奖。

2026年国际数学家大会（ICM）官方昨日（23日）揭晓，中国青年数学家邓煜，与同为北京大学数学科学学院校友的王虹，荣获被誉为「数学界诺贝尔奖」的菲尔兹奖（Fields Medal），其中，36岁的邓煜原来是深圳人，现任芝加哥大学数学系教授。

相关新闻：数学界「诺贝尔」│中国籍数学家邓煜王虹获「菲尔兹奖」 马克龙致电王虹赞「好榜样」

颁奖当天，邓煜接受央视访问表示，自己早在半年前知道得奖。今年1月，菲尔兹奖委员会会给他电邮，当时他正在看一本小说。他觉得「有点意料之中」，所以读了一遍邮件，就继续看小说。

深圳长大读中小学

1989年出生的邓煜小学就读于蛇口育才一小，初中、高中就读于深圳高级中学（集团）。2006年，他代表中国参加第47届国际数学奥林匹克竞赛（IMO）勇夺金牌，成为深圳建市以来第三位国际数学奥林匹克金牌获得者。此后，他保送北京大学数学系，后赴美国麻省理工学院深造，在普林斯顿大学获得博士学位，现任芝加哥大学教授，长期从事偏微分方程、数学物理、流体力学等领域研究。

邓煜是个动漫迷，连微信头像也是动漫人物。在社交平台上，除了解答学术问题，也会请大家推荐好看的动漫。出国留学后，动漫和小说成为他最大娱乐，有时甚至写写诗歌。

菲尔兹奖每四年颁一次

菲尔兹奖由国际数学联盟每四年颁发一次，授予40岁以下取得杰出成就的数学家，被公认为「数学界的诺贝尔奖」。自1936年设立以来，全球仅有60多位数学家获此殊荣。1982年、2006年，丘成桐、陶哲轩两位华裔数学家摘得该奖。邓煜和王虹是中国数学家首次获奖。

邓煜接受央视采访时表示，两位中国数学家同时获得菲尔兹奖，是中国数学长期发展的成果，也期待未来有更多中国青年数学家走向世界舞台。