山西男半年卖血浆15次致陷昏迷危殆 家属质疑生物公司违规

捐血助人本是一件好事，但演变成卖血换钱，实在令人痛心。据内媒报道，山西临汾霍州市一名女子近日为弟弟发声，指其弟被中间人以「无伤害、有补贴」为由诱导，以约14天为一周期，累计前往生物科技公司「康宝生物」旗下的采血站进行15次「有偿采血浆」，而每次获得270-300元（人民币‧下同）不等的补贴。

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经抢救仍陷昏迷

女子表示，弟弟在最后一次采血浆当晚，随即出现头晕、乏力、恶心及无法进食等症状。不幸的是，弟弟于当晚病情急剧恶化，更出现口吐白沫、意识丧失及眼球上翻等情况，被紧急送院检查后，证实血小板指标异常且溶血功能受损。当地医院因无法处置，女子连夜将其弟转诊至省会太原的医院救治。次日，弟弟依旧神志不清，身体状况极为危殆。

女子质疑捐血站涉嫌违规高密度采血、隐瞒健康风险，并透过中间人拉人头揽客，要求涉事机构给出交代。

根据内地相关法规，单采血浆两次间隔须≥14天，全年捐献不得超过24次，折算半年最多12次。

当地已设专项调查组

7月24日，霍州市卫生健康局发布情况通报，指事件发生后已第一时间组建专项调查组开展核查，目前各项调查工作正在稳步推进，后续结果将及时向社会公布。局方同时强调，一旦查实涉事企业存在违法违规经营行为，将依法严肃处置。

据内地企业信用资讯与工商数据查询平台「企查查」显示，霍州市康宝生物单采血浆有限公司成立于2020年11月24日，注册资本为3000万元人民币，所属行业为医药制造业。其经营范围包括血液制品生产用人血浆的采集、制备及销售（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司的最大股东为山西康宝生物制品股份有限公司。

全血与成分捐血之别

一般而言，全血（Whole Blood）是指直接抽出包含红血球、白血球、血小板及血浆的完整血液。公众可透过各地捐血中心或捐血车等合法渠道捐献，一般每隔2至3个月可捐一次。

另外，捐血者亦可选择「成分捐血」，主要分为血浆（Plasma）与血小板（Platelets）。过程利用血液分离机提取特定的血浆或血小板，并将其余的红血球等成分即时回输予捐血者。由于身体恢复较快，此类捐献一般每隔2周即可进行一次。