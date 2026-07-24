Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粤车南下│明日起范围扩至大湾区全部9市 每日名额增至200个最多留港3天

即时中国
更新时间：13:37 2026-07-24 HKT
发布时间：13:37 2026-07-24 HKT

「粤车南下」入境市区措施明日（25日）起扩大至大湾区全部9个内地城市，新增深圳、佛山、东莞、惠州及肇庆5个城市，每日预约名额倍增至200辆，旅客留港日数则维持最多3天。

相关新闻：粤车南下︱司机多为内地中产 李耀培：驾驶意识较佳 梁熙称能带旺本港市道

机管局推出「易泊游」服务

此外，机管局将推出全新的「易泊游」服务，方便内地及澳门旅客经港珠澳大桥访港。运输及物流局局长陈美宝与机管局代表，将于明日清晨出席旅客欢迎仪式。

有内地车友表示，下周将联同新一批车主自驾游来港。身为去年底首批「粤车南下」车主的他指出，该政策让两地爱车之人获得更多交流机会，自己平均每月来港两次，并会在港消费购买金器等商品。

但他也提到，部分大湾区城市的地理位置距离港珠澳大桥较远，以深圳为例，预计自驾来港至少需时两个多小时。

运输署表示自「粤车南下」实施以来，整体运作有序畅顺，申请及预约数字持续上升。截至本月中，入境市区的申请已超过13000宗，其中逾11000宗获批，累计预约出行数目超过9000车次。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
14小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
21小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
2小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
23小时前
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
3小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面 「一代玉女」真实状态曝光 早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
4小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
21小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
2026-07-23 13:11 HKT
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
17小时前
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
13小时前