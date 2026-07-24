粤车南下│明日起范围扩至大湾区全部9市 每日名额增至200个最多留港3天

「粤车南下」入境市区措施明日（25日）起扩大至大湾区全部9个内地城市，新增深圳、佛山、东莞、惠州及肇庆5个城市，每日预约名额倍增至200辆，旅客留港日数则维持最多3天。

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机管局推出「易泊游」服务

此外，机管局将推出全新的「易泊游」服务，方便内地及澳门旅客经港珠澳大桥访港。运输及物流局局长陈美宝与机管局代表，将于明日清晨出席旅客欢迎仪式。

有内地车友表示，下周将联同新一批车主自驾游来港。身为去年底首批「粤车南下」车主的他指出，该政策让两地爱车之人获得更多交流机会，自己平均每月来港两次，并会在港消费购买金器等商品。

但他也提到，部分大湾区城市的地理位置距离港珠澳大桥较远，以深圳为例，预计自驾来港至少需时两个多小时。

运输署表示自「粤车南下」实施以来，整体运作有序畅顺，申请及预约数字持续上升。截至本月中，入境市区的申请已超过13000宗，其中逾11000宗获批，累计预约出行数目超过9000车次。