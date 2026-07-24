杭州摄影公司强印女童走光毕业相 遭家长质问反骂对方「祖宗十八代」

拍幼稚园毕业照本是一件十分高兴、值得留念的事，也是小孩成长中的一个重要里程碑。近日，杭州一名母亲发现女儿幼稚园毕业照有15张照片走光，向摄影机构反映后，对方最初口头承诺不会把相关照片印入毕业纪念册内。惟在最终成品中，相关走光照的私密部位仅被涂黑便依然印出。家长再次沟通时，却遭到对方连发语音辱骂「骂你祖宗十八代」，目前警方已以侮辱罪立案。

摄影机构态度恶劣

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今年5月，杭州潘女士查看女儿幼稚园毕业照底片，发现两个场景约15张照片出现走光。6月2日校方介入，双方口头约定销毁问题照片、签署保密协议、相关照片不入册、退还880元拍摄费。

但是，商家仍出现违约行为。因为在最终发放毕业照纪念册中仍可看到原来的照片，只是女童隐私部位被黑笔涂抹，且涂抹痕迹清晰可见；而摄影机构亦未销毁底片。

对此，潘女士微信质问为何仍用走光照，摄影机构负责人「阿甘」连发7段语音，肆意辱骂称「连你们祖宗十八代都骂」，用词极其粗俗恶劣。潘女士更因此被气得发烧，持续生病一个多月并住院。

称母手术拒回应

亦有内地记者试图联系「阿甘」（摄影机构负责人），对方以母亲正在深切治疗部接受手术为由拒绝回应，但快递记录显示该机构近期仍正常营运。

涉事幼稚园园长表示，事发后已终止与该摄影机构的全部合作。最后，潘女士决定报警，警方目前以侮辱罪正式立案。

