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腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用

即时中国
更新时间：12:26 2026-07-24 HKT
发布时间：12:26 2026-07-24 HKT

据内媒《鞭牛士》报道，腾讯日前发布内部通报，微信事业群（WXG）一名专案组负责人叶某，因泄露公司敏感讯息，触犯「腾讯高压线」中有关资讯安全及泄漏机密的规定，遭公司辞退并列入黑名单，永不录用。

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网传内部浮水印截图

事件起因于早前网上疯传的一张薪酬截图。截图显示，叶某的年终激励总额接近320万元人民币（约370万港元），当中包括82万余元现金（约95万港元）及235万余元股票激励（约272万港元）。

叶某的年终收入截图。微博@科技怪咖
叶某的年终收入截图。微博@科技怪咖

由于该截图带有腾讯内部浮水印，随即引发薪资泄密争议。风波发酵后，叶某的内部会议日程被迅速清空，当时已引发业界猜测其已触发公司违规预警。

曾两获最高绩效评级

腾讯反舞弊调查部通报指，叶某在任职期间，将公司敏感资讯传送给外部人员，导致相关资讯外泄至外部平台，在公司内外造成严重不良影响，其行为已触犯「腾讯高压线」第三条「资讯安全违规及泄漏机密」，当中涵盖泄漏或打听薪资，以及故意或不当操作导致公司内部敏感资讯外泄等行为。

据了解，腾讯的绩效评级分为「Outstanding」（优秀）、「Good」（良好）及「Underperform」（欠佳）三级，其中获评「Outstanding」的绩优员工严格控制在团队前10%至20%，年终奖通常可达6个月月薪以上。叶某于2025年曾两度获得最高等级评级，这份顶尖业绩亦成为其取得高额年终奖的主要原因。
 

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