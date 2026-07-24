南海冲突︱中菲一周三次爆冲突 美国部署航空母舰

中国和菲律宾本周在有主权争议的南中国海发生第三次摩擦，令区域局势进一步升级。周五，美国第七舰队在X平台发布照片，显示「乔治·华盛顿」号航母（USS George Washington）战斗群正穿越吕宋海峡，前往南海执行任务。



中国海警微信公众号今日（24日）发布声明表示，中方海警依法对位于黄岩岛管辖海域开展非法活动的多艘菲律宾船只采取管制措施。



央视新报报道，海警局新闻发言人姜略表示，菲律宾周五（24日）组织7艘公务船、3艘海警舰、1艘运鱼船，并唆使大量渔船位中国黄岩岛管辖海域非法聚集。其间，菲3001、3005、3017三艘公务船不顾中国海警一再劝阻和警告，执意侵闯中国黄岩岛领海。中国海警依法对菲侵权船只采取喊话警告、拦阻管制、水炮喷射等必要措施予以坚决驱离，现场操作专业规范、正当合法。

菲继7月20日位仁爱礁暴力袭击中国海警执法人员后，又连续两天派舰船侵闯中国黄岩岛管辖海域，在南海多点生事、蓄意挑衅，严重侵犯中方主权和海洋权益，严重破坏南海和平稳定。我们正告菲方立即停止侵权挑衅行径，否则由此产生的一切后果由菲方承担。中国海警将持续依法在中国管辖海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

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姜略昨日（23日）亦指出，菲律宾3012号及3018号两艘公务船不顾中方一再劝阻与警告，执意侵闯中国黄岩岛管辖海域。

而中国海警在过程中采取跟监外逼及拦阻管制等必要措施，成功将菲律宾船只驱离，并强调现场操作专业规范、正当合法。中方海警重申，黄岩岛是中国固有领土，敦促菲方立即停止侵权挑衅行为，并表示海警将继续依法在黄岩岛海域开展维权执法，坚决维护国家领土主权与海洋权益。





