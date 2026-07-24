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新疆赛里木湖7名职员围殴司机 疑因票务起纠纷 景区致歉兼整顿︱有片

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更新时间：10:47 2026-07-24 HKT
发布时间：10:47 2026-07-24 HKT

踏入暑假，内地各大旅游景区迎来旺季，亦增加了旅游行业出现乱象的风险。综合内媒报道，有网民周四（23日）反映新疆赛里木湖景区多名工作人员殴打他人，引发社会关注。赛里木湖景区管理委员会今日（24日）发布通报致歉，证实7名涉事人员已被警方控制并予以辞退。

警方迅速到场介入

通报指出，事发当天下午，一名景区工作人员进行票务核验时，与一名旅游车司机发生争执并互殴，随后多名工作人员加入殴打。警方接报后迅速赶赴现场处置，分隔双方并恢复秩序。

经警方调查围观群众、涉事人员及调阅现场闭路电视与网络影片，确认现场10名景区工作人员中，有7人参与殴打，另有1人报警、2人进行劝阻。

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景区管理委员会表示，将深刻反思并以「零容忍」态度全面排查整顿，包括开展警示教育、完善管理制度及优化服务，自觉接受广大游客与网民监督。

赛里木湖的环境优美，被誉为「大西洋最后的一滴眼泪」和「高山明珠」。它是新疆海拔最高、面积最大的高山冷水湖，拥有清澈湛蓝的湖水与雪山环绕的壮丽景色。

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